Calciomercato: linea giovane al Città di Cogoleto, presi Massimo Siri e Leonardo Iadanza

Cogoleto. Continua la linea giovane del Città di Cogoleto, che dopo l’innesto dell’esperto difensore Simone Sanna (prelevato dalla Bolzanetese) e dei giovani (classe 2000) Marco Revello e Alessio Canton (lo scorso anno entrambi alla Praese), si assicura la coppia di giovani (classe 2000) formata da Massimo Siri (nella foto) e Leonardo Iadanza, grazie alla sinergia sportiva instaurata con il Varazze.

“Il Città d Cogoleto ringrazia il Varazze 1912 Don Bosco FC per aver agevolato la trattativa, che ha permesso ai due nuovi giocatori di venire a maturare una importante esperienza umana e calcistica e allo stesso tempo dà loro il benvenuto nella nuova realtà”.

La società del presidente Carlo Schelotto sta vagliando altre opportunità con lo scopo di cercare di mettere a disposizione di mister Francesco Travi una rosa di giocatori il più affidabile possibile.

“Sono contento e pronto a dare il massimo per il Città di Cogoleto – afferma il difensore Massimo Siri – una società, che sono certo mi permetterà di crescere sotto ogni punto di vista, affianco a giocatori, allenatore e dirigenti che mi hanno accolto molto bene, sin dal primo allenamento, facendomi sentire uno di loro. Darò il massimo per ripagare sul campo l’attenzione, la stima e la fiducia accordatami”.

“Sono felice di fare parte del ‘Cogo’ – dichiara il centrocampista Leonardo Iadanza – lunedì inizierò la preparazione con i miei nuovi compagni, so per certo di trovare un ottimo gruppo, un mister molto valido e sono pronto a mettermi in gioco per aiutare la mia nuova società ad arrivare il più in alto possibile”.