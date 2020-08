Calciomercato: D’Asaro torna e si tessera per il Sori, tre nuovi arrivi al San Cipriano

Sori. Fine agosto, tempo degli ultimi movimenti di calciomercato in vista della nuova stagione.

In Prima Categoria, il Sori potrà contare sul ritorno in campo di Giovanni D’Asaro. Nella scorsa stagione si era fermato per allenare la Goliardicapolis; il difensore classe 1979 torna a giocare dopo una lunga carriera nella quale ha giocato con Savona, Vado, Cheraschese, Albese, Bolzanetese, Nuova Emiliani, Angelo Baiardo, Pontedecimo, Culmvpolis, Rapallo Ruentes, Borzoli e Goliardicapolis.

Il San Cipriano ha acquistato tre giocatori. Si tratta di Simone Vulpes (attaccante, leva 2000, ex Ligorna e Marassi), Emanuele Scapin (centrocampista, leva 1991, proveniente dal Multedo) e Jacopo Vicini (attaccante, leva 1999, ex Genova Calcio, Vallescrivia e Little Club James).

In Seconda Categoria, nell’Old Boys Rensen giocheranno due calciatori al rientro dopo un periodo di pausa: Fabio Cherici, ex tra le altre di Borgorosso Arenzano, Arenzano, Praese e Cogoleto, ed Alessandro Rondinelli, ex tra le altre di Borgorosso Arenzano e Cogoleto.

Inoltre, per gli arancioneri sei nuovi arrivi: Valter Canepa (ex Val Lerone, Borgoratti, Il Libraccio J.T. Rensen), Luca Cerasia (ex Il Libraccio J.T. Rensen e Via dell’Acciaio), Angelo Di Grandi (ex Sciarborasca), Alessio Franzone (ex Cogoleto e Città di Cogoleto), Lorenzo Franzone (ex Cogoleto e Città di Cogoleto) e Andrea Vella (ex Il Libraccio J.T. Rensen).

Tra i confermati ci sono Lorenzo Cevasco, Cristiano Corino, Stefano Damonte Moizo, Gabriele Maralino, Simone Maralino, Gianluca Paini, Andrea Robello, Michele Rossi, Riccardo Sulla.

La Rossiglionese comunicare che Stefano Tedesco (nella foto) vestirà la maglia bianconera per la prossima stagione. Il coriaceo esterno sinistro, leva 1992, ex Silvanese, Ovada, Lerma ed Ovadese Silvanese, va a completare il reparto arretrato a disposizione di mister Biato.

La Rossiglionese, inoltre, ha reso noto che Fabio Poggio ricoprirà il ruolo di massaggiatore e Veronica Garrè quello di fotografa ufficiale.

Il San Giovanni Battista ha acquisito Federico Lupis (portiere, leva 1999, ex Praese e Borzoli “B”) e Nicolò Pelloni (attaccante, leva 1998, dal Borzoli “B”).