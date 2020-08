Calcio, un difensore centrale ex professionista per il Ligorna: Mattia Placido

Genova. Prima novità di calciomercato della giornata.

In Eccellenza, il Ligorna comunica il raggiungimento dell’accordo, per la stagione sportiva 2020/2021, con Mattia Placido, proveniente dal Follonica Gavorrano.

Il difensore centrale, classe 1995, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, vanta numerose presenze nei professionisti con le maglie di Pordenone, Savona e Pistoiese oltreché una in Nazionale Under 19.

In Seconda Categoria la Casellese dà il benvenuto ad altri due nuovi acquisti: si tratta di Filippo Remorino, classe 1995, ex tra le altre di Vallescrivia, Vecchiaudace Campomorone, Isolese e Loanesi San Francesco, e di Michael Savaia, classe 1993, ex Vecchiaudace Campomorone, Isolese e Crocefieschi. “La campagna di rafforzamento procede con questi altri due importanti innesti, nei prossimi giorni arriveranno altre ufficialità” scrive la dirigenza.