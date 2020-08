Calcio, Serie B: solamente tre giocatori squalificati

Chiavari. Ultima giornata del campionato di Serie B tranquilla per il giudice sportivo: sono solamente tre i calciatori squalificati.

Gabriele Angella (Perugia) è stato fermato per due gare in quanto espulso per “condotta gravemente antisportiva per avere, al 41° del secondo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una calcio al fianco un calciatore della squadra avversaria”.

Dovranno saltare una partita Fabio Maistro e Francesco Di Tacchio (Salernitana).

Ignazio Cristian Bella, allenatore del Pescara, è stato squalificato per una giornata.

Salvatore Avallone, dirigente della Salernitana, è stato squalificato per tre turni con ammenda di 2.000 euro in quanto espulso “per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto una criticata irrispettosa all’operato del direttore di gara; infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Per avere inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, colpito con uno schiaffo alla testa un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della procura federale”.

I dirigenti Stefano Trinchera (Cosenza), Alessandro Frara (Frosinone), Alberto Bianchi (Salernitana) sono stati fermati per una gara.

La classifica marcatori dopo 38 giornate:

20 reti: Simy (Crotone)

19 reti: Iemmello (Perugia)

17 reti: Pettinari (Trapani), Forte (Juve Stabia)

15 reti: Marconi (Pisa)

13 reti: Rivière (Cosenza), Sau (Benevento), Mancuso (Empoli), Diaw (Cittadella), Galano (Pescara)

12 reti: Djuric (Salernitana)

11 reti: Dionisi (Frosinone), Aramu (Venezia)

10 reti: Kiyine (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella)

9 reti: Djordjevic (ChievoVerona), Ninkovic, Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento)

8 reti: Insigne (Benevento), Taugourdeau (Trapani), Ciano (Frosinone), Bruccini (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa, Gyasi (Spezia), Strizzolo (Pordenone)

7 reti: Capello (Venezia), Asencio (Cosenza), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Machin (Pescara), Coda (Benevento), Nzola (Trapani/Spezia)

6 reti: Trotta, Morosini (Ascoli), Messias (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone), Galabinov (Spezia), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Gondo, Jallow (Salernitana)

5 reti: Proia (Cittadella), Luperini (Trapani), D. Ciofani (Cremonese), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Vignato, Giaccherini (ChievoVerona), Pobega, Ciurria, Burrai (Pordenone), Mastinu (Spezia), Paganini (Frosinone), Poli, Schenetti (Virtus Entella), Bajrami, Frattesi (Empoli), Da Cruz (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Maniero, Zappa (Pescara)

4 reti: Buonaiuto (Perugia), Lisi (Pisa), Novakovich (Frosinone), Memushaj (Pescara), Lombardi (Salernitana), Longo (Venezia), Cissè (Juve Stabia), M. Ricci (Spezia), Panico, D’Urso (Cittadella), Mancosu (Virtus Entella), Barison (Pordenone), La Gumina, Ciciretti (Empoli), Moncini, Improta (Benevento), Marsura (Livorno), Dezi (Empoli/Virtus Entella), Sciaudone, Carretta (Cosenza)

3 reti: Dalmonte (Trapani), Garritano, Rigione (ChievoVerona), Vido (Pisa), Caldirola, Maggio, Tuia (Benevento), Falcinelli, Melchiorri (Perugia), Parigini, Gaetano, Mogos, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Luppi (Cittadella), Pierini (Cosenza), Di Tacchio, Giannetti (Salernitana), M. De Luca, Mazzitelli, Pellizzer (Virtus Entella), Tutino (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Mazzocco (Pordenone), Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone), Montalto (Venezia), Firenze (Salernitana/Venezia)

2 reti: Bifulco, Addae, Tonucci, Mallamo (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Molina, Zanellato, Mazzotta (Crotone), Mendes, Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone (Perugia), Stanco, Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Dickmann, Di Noia, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro, Brighenti (Frosinone), La Mantia, Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo, Valzania (Cremonese), Gavazzi, Gavazzi, Candellone, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Maistro, Akpa Akpro (Salernitana), Mora, Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Tello Muñoz, Armenteros (Benevento), Moscati, Coulibaly, Evacuo, Piszczek (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Birindelli, De Vitis, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli), Eramo (Virtus Entella/Ascoli), Bittante (Cosenza)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Pinto (Ascoli), Letizia, Di Serio, Barba (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Proia, Gargiulo (Cittadella), Bianchetti, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Zurkowski, Antonelli (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza, Maniero (Pescara), Gucher, Verna, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin, Siega (Pisa), Misuraca, De Agostini, Tremolada (Pordenone), Karo, Migliorini, Dziczek (Salernitana), Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Kupisz, Pagliarulo, Scaglia, Grillo (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Maleh (Venezia), Broh, Machach, Lazaar, Báez Stábile (Cosenza), Gomelt, Lopez, Cuomo, Gerbo (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Coppola, Trovato (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano, Sgarbi (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Di Mariano, Troest, Elia, Rossi (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Adorni, Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly, Rizzo (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)