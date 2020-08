Genova. Ecco le ultime novità di calciomercato relative alle società genovesi.

Il Molassana Boero, che oggi saprà se sarà ripescato in Eccellenza, ha preso altri due giocatori: Giorgio Del Cielo, difensore classe 1998, ex Lavagnese, Rapallo Ruentes, Moconesi Fontanabuona, nella scorsa stagione tra le fila della Sammargheritese, e Lorenzo Di Pietro, difensore classe 2000, ex Ligorna e Marassi.

Foto 3 di 3





In Promozione, la Goliardicapolis comunica ufficialmente di aver trovato l’accordo per la nuova stagione 2020/2021 con Alessio De Mattei, classe 1991. Centrocampista di esperienza, che sa abbinare quantità a qualità, è cresciuto tra le file del Ligorna, protagonista della scalata dalla Prima Categoria all’Eccellenza, quindi ha trascorso cinque stagioni al Little Club con al braccio la fascia da capitano.

In Seconda Categoria, tre nuovi arrivi al Don Bosco: Fabio Cavallini (centrocampista, classe 1997, ex Certosa, Begato, Cornigliano e Nuova Valbisagno), Andrea Pittaluga (attaccante, classe 1998, ex Anpi Sport E. Casassa), Anderson Omorogbe (attaccante, ex Superba e Ceis Genova Sport).