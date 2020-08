Calcio: nuovi arrivi al Marassi, Daniele Alfano mister della Genovese Boccadasse

Genova. Aggiornamenti sul calciomercato delle squadre genovesi.

In Promozione, continua a rinforzarsi il Marassi che ha completato la rosa con ulteriori nove arrivi. Si tratta di Federico Carrà (difensore, classe 1996), Simone Cinardo (difensore, 1992), Pietro Favorito (difensore, 1999), Simone Galleri (attaccante, 2001), Francesco Invernizzi (difensore, 2000), Simone Lusardi (portiere, 1992), Andrea Occhipinti (difensore, 1997), Lorenzo Pedetta (difensore, 2000), Simone Prestanizzi (centrocampista, 1992).

In Prima Categoria altre quattro conferme per la Vecchiaudace Campomorone. Restano in biancoblù Mauro Ferrara (attaccante, classe 1991), Marco Raso (difensore, 1994), Cristian Sanna (difensore, 1990), Leonardo Seminara (attaccante, 1996).

L’attaccante classe 1985 Alessio Puggioni ha trovato una nuova squadra: giocherà nel Torriglia, nel quale militò già nella stagione 2014/2015. Nella sua lunga carriera ha giocato con Ligorna, Bogliasco, CulmvPolis, Serra Riccò, Fontanabuona, Voltrese Vultur, Corniglianese, Borgoratti, Impero Corniglianese, Figenpa Concordia, Ca de Rissi, Sam Desiderio, Pontecarrega, Prato, Moconesi Fontanabuona.

In Seconda Categoria, il nuovo allenatore della Genovese Boccadasse è Daniele Alfano, reduce dall’esperienza nel settore giovanile del Molassana Boero.