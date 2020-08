Calcio femminile, Serie C: le avversarie di Campomorone Lady e Genoa

Genova. I vertici della Lega Nazionale Dilettanti si sono riuniti assieme al Consiglio di Dipartimento del Calcio Femminile per deliberare la composizione dei quattro gironi (tre da 12 squadre e uno da 13), per la prossima stagione sportiva del campionato di Serie C.

Il consiglio direttivo della Lnd ha poi delegato il presidente Cosimo Sibilia a procedere alla riapertura dei termini, qualora dovessero verificarsi mancate iscrizioni di squadre all’interno dei gironi. In questo caso il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere al posizionamento delle eventuali società ripescate secondo equilibrio geografico.

Di seguito i raggruppamenti

Girone A

ASD Speranza Agrate

SSD Pro Sesto Srl

ASD Real Meda CF

CSR D Azalee

Independiente Ivrea

ACF Torino

FCD Pinerolo

GS Caprera ASD

ACF Alessandria

USD Campomorone Lady

ASD Spezia CF

Genoa Cricket & FC SpA

Girone B

ASD CF Permac Vittorio Veneto

ASD Cortefranca Calcio

US Isera

ASD ACF Trento Clarentia

US Triestina Calcio 1918

ASD SSV Brixen Obi

FC Unterland Damen

ASD Le Torri FC

ASD Venezia FC Femminile

ASD Calcio Padova Femminile

Gordige Calcio Ragazze

ASD Accademia Spal

ASD Atletico Oristano CF

Girone C

Pol. Dil. Cella

ASD Bologna FC 1909

ASD Filecchio Fratres

ASD Femminile Riccione

ASD CF Pistoiese 2016

ACF Arezzo ASD

ASD Vis Civitanova

APD LF Jesina Femminile

ASD Ducato Spoleto

ASD Roma XIV Decimoquarto

ASD Aprilia Racing Femminile

ASD FC Sassari Torres Femminile

Girone D

ASD Palermo

ASD Monreale Calcio

ASD CF Catanzaro

ASD Apulia Trani

ASD Lecce Women

ASD Sant’Egidio Femminile

ASD Ripalimosani 1963

ASD Le Streghe di Benevento CF

ASD Res Women

ASD Cross Roads Calcio

ASD CF Chieti

ASD Pescara Calcio Femminile