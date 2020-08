Calcio: Aaron Confortini al Golfo Paradiso PRCA, il Pieve Ligure si rinforza

Recco. Anche oggi non mancano le notizie di calciomercato.

In Promozione, colpo di mercato del Golfo Paradiso PRCA. Ha presto Aaron Confortini, portiere, classe 1998, reduce da tre stagioni al Sestri Levante. In passato ha militato nel Novara, compiendo l’intero percorso del settore giovanile, e nel Monza in Serie D.

In Prima Categoria il Pieve Ligure, che sarà ancora allenato da Angelo Sorbello, ha preso Gianluca Cilia (centrocampista, leva 1988, dall’Anpi Sport Casassa), Cheikh Ahmed Ndao (difensore, leva 1996, dal Via dell’Acciaio), Valerio Barbera (attaccante, leva 1984, dal Bargagli San Siro), La Rosa (dalla Genova Calcio).

Il Masone ha confermato l’attaccante leva 1984 Alessio Rotunno, ha acquisito i difensori Fabio Sciutti e Filippo Piscitelli, leva 1991, entrambi dalla Rossiglionese. Potrà contare inoltre sui rientranti Mirko Pastorino (attaccante classe 1986) e Luca Pastorino (attaccante classe 1997). L’allenatore sarà ancora Enrico D’Angelo.

Per quanto riguarda le giovanili, il Borgoratti ha reso noto l’arrivo di mister Enrico Maffei coadiuvato da Fabrizio Ottonello e Francesco Vernetti (nella foto): insieme alleneranno la leva 2008.