Genova. Nuova realtà nel calcio a 5 ligure. Il Futsal Club Genova è nato a luglio da un gruppo di amici e allenatori, appassionati di futsal: il presidente Daniele Rossi, i collaboratori Roberto Santeramo, Gianluca Giudice, Antonio Chessa e la segretaria tuttofare Elisabetta Ferro.

La società ha preso in gestione l’area sopra i parcheggi Saba di via Canevari a Marassi dotata di campo a 5 e campetto coperto per attività alternative, spogliatoio, segreteria, giardino e area relax ed usufruirà della sponsorizzazione dei negozi Macron prossimi all’apertura sempre nella stessa struttura.

Foto 2 di 2



“È un progetto che mi ha subito affascinato e dalle ottime potenzialità data la posizione strategica del campo a 300 metri da Brignole, pertanto ho deciso anche io di collaborare in qualità di direttore sportivo – dichiara Federico Grillo -. Abbiamo dedicato il mese di luglio a mettere in ordine l’area, siamo già a buon punto e contiamo di essere pronti dopo Ferragosto come agibilità del campo. Il 31 agosto inizieranno gli open day della scuola calcio maschile e femminile per tutte le età con allenatori qualificati e nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid”.

“Stiamo allestendo la prima squadra maschile e femminile che verranno iscritte ai campionati Figc – spiega – per dare una prospettiva a tutti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, siamo carichi di entusiasmo e consapevoli che ci sarà molto da fare per offrire alla città un’area dove possano fare sport bambini, giovani e adulti“.

Nella foto, da sinistra: Roberto Santeramo, Federico Grillo, Antonio Chessa, Daniele Rossi