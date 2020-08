Bonus Covid, due consiglieri comunali genovesi: “Preso, ma non viviamo di politica”

Genova. Dopo l’auto-sospensione dalla Lega ligure del consigliere regionale Alessandro Puggioni, che ha ammesso di avere chiesto e ottenuto 1200 corrispondenti a due bonus Inps per l’emergenza Covid, il tema si estende al consiglio comunale, dove due consiglieri (per ora), Luca Pirondini del M5s e Alessandro Terrile del Pd, affermano di avere sfruttato gli aiuti, come previsto dalla legge, ma ricordando che le retribuzioni per chi fa parte del consiglio comunale sono ben inferiori a quelle dei colleghi di via Fieschi o di quelli in parlamento.

Terrile si fa fare letteralmente i conti in tasca: “Nel 2019 ho percepito 8.357 euro netti per gettoni da consigliere comunale a Genova. Fanno 696 euro al mese. Sono uno dei 143.037 sui 245.430 avvocati italiani che ha ottenuto 1.200 euro di bonus dalla Cassa Forense”, scrive su facebook confermando di aver chiesto e ottenuto il bonus per il sostegno al reddito durante il lockdown.

“Sono avvocato libero professionista e non ho mai avuto uno stipendio fisso. Nel 2018 ho dichiarato redditi per 34.600 euro lordi, compresi i gettoni del Comune. Prima di fare politica guadagnavo di più, ma non è questo il tema – spiega – quest’anno, con il lockdown e i tribunali chiusi, il mio fatturato di marzo aprile e maggio è stato zero. Per questo, quando Cassa Forense ha bandito l’erogazione di un bonus per chi aveva redditi inferiori a 35.000 euro (o 50.000 euro con riduzione di fatturato sull’anno precedente) ho partecipato”.

Collega in toga e in aula rossa il forzista Mario Mascia che però mette le mani avanti: “Io non l’ho preso”. E va oltre: “Non trovo astruso il sospetto che il lancio della notizia dei 600 euro ai 5 parlamentari innominati rientri in una strategia mirata di (ulteriore) delegittimazione del Parlamento, magari in vista del prossimo referendum sul taglio dei parlamentari – scrive – Il fatto stesso di non nominare gli acchiappabonus potrebbe essere funzionale a mettere alla gogna la loro qualifica di parlamentari prima ancora che le loro persone”. Conclude: “Certo un maggiore senso di responsabilità da chi a tutti i livelli é eletto per rappresentare i cittadini, soprattutto quelli in crisi nera, e dare loro il buon esempio, beh, forse per il futuro lo si potrebbe esigere”.

Anche il capogruppo M5S in consiglio comunale a Genova Luca Pirondini, musicista a partita iva, conferma di aver percepito il bonus per i lavoratori dello spettacolo. “I portavoce comunali come me vivono del proprio lavoro e non certo di politica – dice – assurdo paragonare i casi dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quelli dei consiglieri comunali”.