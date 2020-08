Bolzaneto, truffa del ‘soldato americano’ costa oltre mille euro ad una donna genovese

Genova. Una donna è rimasta vittima di una truffa on line, cadendo nella rete di un finto soldato americano che è riuscito a “scucirgli” oltre mille euro, attraverso un raggiro telematico.

Nei mesi scorsi la 50 enne genovese, tramite Facebook, è stata contattata da un uomo presentatosi come Ufficiale dell’Esercito americano. Conquistata la fiducia della donna, le domandava se avesse potuto ricevere un pacco contenente vestiario militare, documenti e denaro contante in quanto avrebbe presto raggiunto l’Italia per fare servizio in una base americana.

Dopo aver dato il suo benestare, la donna riceveva una mail da una finta agenzia di spedizioni che le richiedeva il versamento di una somma pari a 1.150 euro per la partenza del pacco. Denaro versato dalla donna che in realtà è finito sul conto corrente del fantomatico militare americano, come accertato a conclusione delle indagini dei Carabinieri della Stazione di Bolzaneto che hanno deferito in stato di libertà per sostituzione di persona e truffa un 28enne nigeriano, residente a Reggio Emilia.