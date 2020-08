Genova. Una trivella ha bucato per errore una grossa tubatura d’acqua durante i lavori di sistemazione di un’area di rifornimento, creando un perdita consistente che terrà a secco almeno una cinquantina di civici di via San Quirico a Bolzaneto.

L’episodio è successo nel pomeriggio, con tantissime segnalazioni arrivare anche in redazione: un vero e proprio geyser alto diversi metri che per diversi minuti ha letteralmente inondato l’area. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per verificare che non ci fossero margini di pericolo.

Foto 3 di 3





Sul posto i tecnici di Iren, che hanno “chiuso il rubinetto” iniziando a fare manovre di acquedotto. Il guasto sarà riparato entro la notte: nel frattempo sarà messa a disposizione un’autobotte per sopperire al guasto che sta interessando i civici dal 1 al 51 della via.