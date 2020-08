Genova. Un camion parcheggiato nel piazzale adiacente al casello autostradale di Genova Bolzaneto, in Valpolcevera, ha preso fuoco ieri notte, dopo le 23.

Ancora da chiarire le cause del rogo, ma il mezzo pesante è stato velocemente avvolto dalle fiamme che si sono alzate nella notte. La combustione di materiale plastico ha scatenato un forte odore che è stato avvertito in tutto il quartiere e in quelli vicini. L’aria era irrespirabile, hanno detto alcuni cittadini.

Immediata la chiamata al 112 con i vigili del fuoco della stazione di Bolzaneto e le squadre antincendio dell’azienda GSA in servizio per Autostrade.

Il rogo è partito dalla cabina di guida e si è esteso al carico. A bordo non c’era nessuno poiché il tir era in sosta. Non ci sono stati feriti.

A causa dell’incendio si sono fermati, sul momento diversi chilometri di coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto in direzione nord.