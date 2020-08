Bogliasco, donna rischia di annegare: salvata in extremis dal bagnino

Genova. Una donna è stata salvata in extremis da un bagnino, dopo che per cause ancora da capire, ha trovato difficoltà in mare, rischiando l’annegamento.

E’ successo a Bogliasco, presso la spiaggia sotto il piccolo borgo marinaro: la donna, circa 45 anni, dopo pochi minuti di permanenza a bagno ha iniziato a richiamare l’attenzione, non riuscendo a riguadagnare la terra ferma.

Appena resosi conto della situazione, il bagnino presente in spiaggia si è buttato per salvarla, raggiungendola proprio nel momento più critico e decisivo. Portata a terra, avendo bevuta molta acqua, per un principio di annegamento, è stata soccorsa dai medici del 118 che nel frattempo avevano raggiunto la spiaggia. Successivamente è stata trasportata al San Martino in codice rosso