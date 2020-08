Bitcoin è di nuovo diretto verso il segno dei $ 10.000?

Nonostante il fatto che il costo del Bitcoin abbia mostrato una tendenza al ribasso negli ultimi tempi, i livelli di supporto chiave sono ancora molto intatti poiché BTC prevede un altro colpo a $ 10.000. Secondo il it.bitcoin-profitapp.com profittodel sito Web, il costo del Bitcoin in dollari (BTC) è diminuito costantemente. Ma, come per i commercianti di bitcoin, il livello di supporto chiave è ancora lì, e questo ha innescato la continuazione per diversi altcoin come theTezos (XTZ) e Algorand (ALGO). Sono aumentati separatamente di oltre il 9% e il 17% durante il mese di luglio 2020.

La cosa da notare qui è che i massimi di altcoin si verificano generalmente quando Bitcoin tace, ed è stato osservato anche dai mercati negli ultimi due mesi. La domanda è: fino a che punto durerà ed è il denaro crittografico più apprezzato abbastanza preparato per una prova del livello di $ 10.000? Il valore del bitcoin mantiene oltre $ 9.000 come livello di supporto chiave e dimostra inoltre che la struttura è impeccabile, ma ci sono alcuni fattori che devono essere considerati anche qui per ottenere una risposta alla domanda.

Segnali importanti provenienti dal mercato – In ogni caso, i segnali di mercato possono contenere molte risposte per molti investitori. Il primo è il modello vitale verso l’alto. Questo modello rimane dinamico, fintanto che il mercato sta costantemente facendo bassi più alti. È fondamentale che Bitcoin mantenga il livello di $ 8.500- $ 8.800 per periodi di tempo più elevati. Nel caso in cui tale livello venga perso, può verificarsi una risposta a catena di fattori scatenanti di sventura. Tuttavia, in un periodo di tempo inferiore, l’equivalente può essere espresso tra $ 9.000 e $ 9.100 agendo vicino alla linea di tendenza.

In secondo luogo, il mercato sta ancora superando il grafico mobile a 100 e 200 giorni, e questo è un segnale rialzista in quanto indica una tendenza più elevata. Inoltre, entrambe queste caratteristiche stanno diventando il fattore più importante prima o poi. Queste funzionalità possono diventare il supporto che può aumentare ulteriormente i costi.

Regioni chiave in periodi di tempo più brevi – Il grafico a quattro ore BTC-USD fornisce un quadro generale dei nuovissimi sviluppi legati alla gamma. Il livello di $ 9.400 si sta rivelando come la resistenza, mentre il supporto vitale che è lì a $ 9.000- $ 9.100 sta sostenendo come aiuto. Questa gamma può continuare per alcuni giorni poiché il costo è bloccato nel mezzo di questi due livelli. La contesa nei settori di attività si verifica poiché il costo ha raggiunto livelli massimi più bassi da quando ha toccato lo zenit nella prima settimana di giugno.

È pertinente che i tori provino a superare il livello di ostruzione di $ 9.400, dopo di che può probabilmente verificarsi un nuovo test della resistenza di $ 9.600. Attraversare $ 9.600 implica la prosecuzione al livello di ostruzione di $ 10.000 è ipotizzabile, e se questo livello viene violato ancora una volta, una rottura si rivela sempre più probabile. Il trend rialzista è dovuto alla capitalizzazione totale del mercato – Il grafico completo della capitalizzazione crittografica indica un quadro coerente. Sorprendentemente, il diagramma sta facendo alti massimi, mentre Bitcoin è lento e al momento non sembra in grado di fare un altro massimo. Ciò dimostra che gli altcoin sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi tempi. Hanno sfruttato il loro potenziale e anche la capitalizzazione di mercato.

Accanto a questo, c’è una sorta di disparità rialzista nascosta che appare sul profilo vicino al supporto che era disponibile a $ 240 miliardi. Probabilmente si verificherà un’ulteriore compressione prima che avvenga un altro colpo al rialzo invece di una ulteriore perdita.

Una situazione ottimistica per Bitcoin – Come già accennato in precedenza, l’area da $ 9.000 a $ 9.100 era una zona critica da tenere. Fortunatamente per i rialzisti, il mercato ha mantenuto il supporto necessario, attraverso il quale la situazione rialzista potrebbe essere strutturata. La regione da $ 9.000 a $ 9.100 deve resistere durante la ripresa. Per qualsiasi periodo di tempo che questa ripresa sta supportando, lo slancio sarà in aumento e può verificarsi un test da 9.600 $. Questo livello di ostruzione di $ 9.600 è ancora un’area non testata e pronta per una sperimentazione dei settori di attività.

Nel caso in cui il costo di Bitcoin venga rifiutato a questo livello di resistenza, la seguente zona target per il supporto sarà la zona $ 9.300. Se la struttura continua ad accadere, a quel punto, probabilmente sta per succedere un processo ristabilito della zona da $ 10.000. Lungo queste linee, una ripetuta sperimentazione dei territori da $ 10.000 a $ 10,500 indurrebbe un potenziale breakout verso l’alto.

Considerando tutti questi punti, sembra praticamente possibile che Bitcoin infranga il livello di $ 10.000 in un tempo molto breve poiché tutti gli indicatori stanno favorendo lo stesso. Tuttavia, il mercato deve anche supportare questa mossa in modo che gli investitori possano ulteriormente pensare ad aumentare la propria posta in gioco sulla criptovaluta.