Barista genovese e tifosa della Samp muore in un incidente stradale in Australia

Genova. Secondo il Daily Telegraph gli amici e i colleghi la ricordano come una ragazza “truly special”. Paola “Polla” Toscano, genovese di 28 anni, da qualche tempo trasferita in Australia dove aveva trovato lavoro come barista, è morta in un incidente stradale.

La ragazza, molto conosciuta anche per via della sua appartenenza alla schiera degli ultras sampdoriani (i Fedelissimi 1961 oggi la ricordano con un post su Facebook) abitava a Begato, in Valpolcevera.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale l’incidente è avvenuto alcuni giorni fa, il 14 agosto, nella zona di Pyrmont, famosa per i suoi locali e discoteche.

Paola Toscano si è schiantata con la sua auto dopo avere perso il controllo. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i poliziotti di Sydney.