Autostrade: riaperta la galleria Monte Galletto, traffico tornato alla normalità

Genova. La galleria Monte Galletto è stata riaperta questa mattina alle 6. La viabilità autostradale è tornata quindi alla normalità sia per l’A7 sia per l’A12.

Per la prima volta, alle 7.45, se si controlla la sezione traffico di Autostrade per l’Italia, la zona attorno a Genova è interamente priva di segnalazioni.

L’intervento eseguito in questi ultimi 15 giorni sul tunnel, però, non sarà l’unico per quanto riguarda questa galleria, una delle più delicate dal punto di vista strutturale: dopo i rinforzi eseguiti in questi giorni nella parte centrale, con ogni probabilità tutta la volta dovrà essere rinforzata nei prossimi anni, arrivando forse ad un completo rifacimento, come confermato da fonti ministeriali

La galleria è stata scavata a metà degli anni Sessanta, quando fu completato il raddoppio della camionale degli anni Trenta. Dopo il primo tratto della A10, quindi è il terzo tratto per anzianità della rete ligure, e il cemento utilizzato è considerabile a “fine vita”. Sul piatto anche una eventuale sostituzione completa, con lo scavo di una nuova opera, cosa però difficile da realizzare se si guarda al contesto in cui sarebbe ubicata.

Intanto proseguono i lavori notturni per la manutenzione della rete. Ecco quelli previsti per stanotte

