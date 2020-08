Autostrade e cantieri, le chiusure della notte sulla A10 e sulla A12

Genova. Un’altra notte di cantieri per la rete autostradale genovese, dove sono previste chiusure di intere tratte per interventi di manutenzione straordinaria nelle gallerie e sui viadotti.

Si ricorda che resta chiuso fino a domattina il bivio che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce conduce in A10 Genova-Savona, in direzione del capoluogo ligure, per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione a causa di un incidente, avvenuto oggi pomeriggio, nel quale un mezzo pesante ha disperso il carico composto da sapone liquido concentrato.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’;

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono presenti due sensi unici alternati.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, in direzione Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Genova Nervi;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Livorno per lavori di competenza della concessionaria SALT. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 alla stazione di Deiva Marina.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova. In alternativa, chi da Alessandria/Gravellona Toce è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti a Genova, si consiglia di immettersi sulla Diramazione Predosa Bettole da cui procedere in A7 in direzione del capoluogo ligure.