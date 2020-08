Autostrade, riapre la Monte Galletto sulla A7. Ma saranno necessari altri interventi

Genova. La galleria Monte Galletto sarà riaperta, salvo sorprese, domattina alle 6, permettendo quindi il ripristino della normale viabilità autostrada sia per l’A7 sia per l’A12.

L’intervento eseguito in questi ultimi 15 giorni, però, non sarà l’unico per quanto riguarda questa galleria, una delle più delicate dal punto di vista strutturale: dopo i rinforzi eseguiti in questi giorni nella parte centrale, con ogni probabilità tutta la volta dovrà essere rinforzata nei prossimi anni, arrivando forse ad un completo rifacimento, come confermato da fonti ministeriali

La galleria è stata scavata a metà degli anni 60, quando fu completato il raddoppio della camionale degli anni trenta. Dopo il primo tratto della A10, quindi è il terzo tratto per anzianità della rete ligure, e il cemento utilizzato è considerabile a “fine vita”. Sul piatto anche una eventuale sostituzione in toto, con lo scavo di una nuova opera, cosa però difficile da realizzare se si guarda al contesto in cui sarebbe ubicata.

Le altre chiusure previste per le prossime ore:

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Est e il l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. In alternativa, chi proviene da Livorno ed è diretto verso la A7, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Est potrà rientrare in A7 alla stazione di Genova ovest se diretto in A10 oppure alla stazione di Genova Bolzaneto se diretto verso Milano.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:30-5:30, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto si potrà rientrare in A10 alla stazione di Genova Pra’.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto ad Alessandria/Gravellona Toce, potrà percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, data la concomitante chiusura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano, ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti in A26 si consig ia di immettersi sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere la A26 attraverso la Diramazione Predosa Bettole.