Autostrade, Alice Salvatore: “Dieci anni per la messa in sicurezza. Avanti con la revoca”

Genova. Le autostrade liguri sarebbero in uno “Stato di Guerra”, secondo Alice Salvatore, candidata per le regionali con la lista “Il Buonsenso”, che riprende la notizia, rilanciata in anteprima da Genova24, dei dieci anni necessari per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

“Che cosa significa tutto questo? Probabilmente significa che le autostrade Liguri saranno insicure ancora per i prossimi anni a venire, senza quegli interventi di urgenza che invece sarebbero necessari. Probabilmente significa che avremo i vigili del fuoco, che ricoprono un incarico fondamentale, costantemente distratti dalle loro mansioni e impiegati per questo o quell’intervento sulla rete autostradale come sta accadendo in queste ore”

“Si tratta praticamente di uno stato di “guerra” sulle autostrade – sottolinea . una situazione di continuo pericolo che nella migliore delle ipotesi impiegherà un lustro per essere sistemata. Servono altre evidenze per revocare le concessioni? Cosa stiamo aspettando a far tornare le autostrade pubbliche e procedere subito con gli interventi di urgenza? possono i cittadini e gli automobilisti liguri sopportare per i prossimi anni una situazione così incerta?”.

“Continuiamo ad aspettare dal governo un intervento, una decisione finale – conclude – una presa di posizione definitiva. Perché è impensabile che una regione fondamentale come la Liguria sia ostaggio di questo pericolo costante.”