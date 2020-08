Autostrade, al via il controesodo con traffico da bollino rosso: a Genova tornano le code

Genova. È iniziato il controesodo estivo che conclude la seconda settimana a cavallo di Ferragosto e coincide per molti con la fine delle vacanze. Tornano i disagi sul nodo genovese accentuati dalla chiusura della galleria Monte Galletto in autostrada A7 che obbliga a percorsi più lunghi chi è diretto verso Milano.

Dopo qualche rallentamento già in mattinata, nel primo pomeriggio si segnalano 2 chilometri di coda in A12 tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7. Su quello stesso tratto confluiscono sia i turisti di ritorno dalla riviera di Levante sia coloro che, uscendo dal porto, prendono l’autostrada a Genova Ovest e vengono deviati obbligatoriamente a Genova Est proprio per la chiusura del tunnel attiva dall’11 agosto.

La riapertura della galleria è prevista al momento per la sera di martedì 25 agosto quando dovrebbero essere terminati i lavori di manutenzione urgente dopo le criticità emerse durante le ispezioni.

I disagi sulle autostrade liguri, comunque, potrebbero essere tutt’altro che finiti. Il ministero ha infatti chiesto ad Aspi di rimontare tutte le onduline in autunno, con un’altra ondata di chiusure che dovrebbero però avvenire tutte in orario notturno (ne abbiamo parlato qui).