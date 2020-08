Genova. Il nuovo spazio pubblico sotto il viadotto Polcevera, tra via Porro e via Fillak, è stato aperto nel secondo anniversario della tragedia di ponte Morandi, ormai 5 giorni fa, il 14 agosto.

Dopo la commemorazione riservata ai familiari e alle istituzioni, e dopo l’arrivo della fiaccolata, con centinaia di cittadini, però, l’agorà definita “radura della memoria” – un cerchio di legno con 43 alberi diversi a ricordare le 43 vittime del crollo – è stata a disposizione di bambini, anziani e di chi voleva passare del tempo in questo piccolo parco solo per alcune ore nella giornata di sabato.

Subito dopo, infatti, la radura è stata nuovamente chiusa al pubblico. Grate e transenne sono state posizionate, forse per riassettare l’area, forse per definire alcuni dettagli rimasti in sospeso. Fino a ieri, accanto alle piante c’erano ancora i resti delle corone di fiori donate per onorare i morti del 14 agosto 2018.

All’alba di oggi lo spazio era ancora off limits e i cittadini di Sampierdarena e di Certosa che, finalmente, avevano intravisto un micro-risarcimento urbanistico dopo mesi e mesi di cantieri e disagi, vorrebbero poter godere dell’ombra e della pace della nuova radura. Abbiamo chiesto ad Aster e al municipio Centro Ovest delucidazioni, ma non abbiamo ottenuto risposta.

Intanto dal comitato degli abitanti ai confini della zona rossa propongono anche l’attivazione di un servizio di sorveglianza sulle piante e sullo spazio affinché non sia vandalizzato.