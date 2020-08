Anziana in testacoda si schianta contro un muro in Aurelia, grave in ospedale

Sestri Levante. Un’anziana alla guida di una utilitaria è andata in testacoda a schiantarsi contro il muro di contenimento davanti alla galleria Sant’Anna, sull’Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna.

L’anziana, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale. L’Aurelia è stata chiusa per consentire i soccorsi e il recupero della carcassa dell’auto, incastrata nel muro per la violenza dell’urto.

Sul posto vigili urbani, 118 e vigili del fuoco.