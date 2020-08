Anniversario crollo Ponte Morandi, il sito Autostrade per l’Italia listato a lutto

Genova. Il sito web di Autostrade per l’Italia è stato listato a lutto nel giorno del secondo anniversario del tragico crollo di Ponte Morandi, avvenuto alle 11,36 del 14 agosto 2018.

Nella homepage del sito, infatti, da questa mattina è comparso, a fianco della denominazione aziendale, il classico fiocco nero del lutto, con sotto riportate le due date, quella dell’incidente, e quella di oggi.

L’iniziativa segue quando fatto già in precedenza, con il lutto proclamato in tutte le sedi nei giorni immediatamente successivi al crollo, nel 2018, e poi in occasione del primo anniversario.