Genova. Buona la seconda per l’Angelo Baiardo, che in amichevole batte per 4 a 2 la Goliardicapolis.

Partita all’insegna dell’equilibrio che si movimenta molto nel corso del secondo dei tre tempi da trenta minuti ciascuno.

L’incontro tuttavia si sblocca nel primo tempo, quando al 25° la respinta del portiere della Goliardica finisce sui piedi di Boggiani che la butta dentro.

La Goliardica va in gol con Ciaiolo al 50° a seguito di una bella azione ma, quattro minuti dopo, Fraguglia, lanciato da Gattiglia, si trova solo davanti al portiere e segna.

Al 59° è di nuovo il Baiardo a farsi pericoloso: angolo battuto da Giambarresi e traversa di Briozzo. Alla fine del secondo tempo la Goliardica trova il pareggio con Raiola e la partita si interrompe sul punteggio di 2-2.

Al secondo minuto del terzo tempo è Allocca a portare avanti il Baiardo: 2-3. La partita si chiude al novantesimo con il gol su punizione di Ungaro.

Anche in questo incontro sono stati impiegati molti giovani del vivaio neroverde e due addirittura sono andati a segno.

Mister Paglia ha inizialmente presentato in campo Biggi, Ungaro, Merlani, Merialdo, Giambarresi, Napello, Gattiglia, Briozzo, Battaglia, Ilardo, Boggiani. A disposizione Traverso, Colamorea, Ferrario, Martines, Castro Melendrez, Leonardi, Allocca, Fraguglia.

Di Somma ha schierato la Goliardicapolis con questo undici iniziale: Musetti, Rossiglione, Prado, Beninati, Marella, De Mattei, Bonadies, Scarantino, Olanda, Monticone, Marra.