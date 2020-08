Amicizia, vita di provincia, una lei: presentazione di “Istruzioni per un disastro” di Nicola Cavagnaro

Chiavari. Sabato 8 agosto alle 21 nella piazzetta di fronte all’Auditorium San Francesco, in via Entella 7, si terrà la presentazione di “Istruzioni per un disastro”, il nuovo libro di Nicola Cavagnaro pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 238, euro 15).

Nel suo secondo romanzo Cavagnaro, giornalista classe 1983, narra le vicende di Giovanni, Paolo, Alessandro e il Pazzo. I quattro, da ragazzi, hanno trascorso interminabili giornate a far nulla nel loro paesino di provincia. Hanno condiviso innumerevoli serate in cui non c’era altro da fare che ubriacarsi nel solito bar e aspettare che anche quel weekend riuscisse a finire. Sono stati compagni di scuola e di viaggio, amici inseparabili, e da anni si evitano.

Giovanni è un giornalista, ha lasciato il paese e vive a Milano. Paolo avrebbe voluto fare il regista, è finito a guidare gli autobus e sta per avere un figlio. Alessandro non è mai cresciuto, è un donnaiolo, gioca a calcio e fa il bagnino in estate. Il Pazzo è diventato un tossicodipendente. È passato molto tempo dall’ultima volta che si sono visti, ma sono costretti a farlo in occasione del matrimonio di un vecchio amico della compagnia. E proprio durante la festa si troveranno di fronte l’ultima persona che avrebbero voluto incontrare: sarà lei a costringere tutti loro a fare i conti con il passato e ad affrontare la colpa che condividono.

«Istruzioni per un disastro racconta una storia secondo me comune a tante persone – dice Cavagnaro – a tanti “ragazzi” della mia generazione, nati e cresciuti in provincia, che si sono trovati a un bivio tra la voglia di andare via e quello di restare e che, qualunque scelta abbiano fatto, si sentono comunque in qualche modo sradicati, fuori posto, mai del tutto soddisfatti. Soprattutto è una storia che riguarda una fase della vita con cui, credo, tutti hanno avuto a che fare: quella in cui i rapporti con gli amici si allentano, a volte si sfaldano, e si finisce col perdere di vista persone che si credeva ci sarebbero state accanto per tutta la vita. Una situazione che lascia dentro un senso di vuoto, di spaesamento. Il romanzo è anche un ritratto della vita quotidiana di un paese di mare di provincia che sprofonda in una sorta di letargo appena arriva l’autunno”.

Nicola Cavagnaro è nato a Chiavari. Vive a Genova e ha studiato filosofia in Norvegia, a Bergen. Giornalista, a volte scrive di viaggi. “Istruzioni per un disastro” è il suo secondo romanzo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Chiavari e l’associazione HiroAndCo. Con l’autore interverranno Claudio Cabona, giornalista freelance (Rockol e Secolo XIX) e Rosangela Mammola, presidente dell’associazione HiroAndCo.