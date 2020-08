Amichevoli: vincono Ligorna e Busalla

Genova. Tra due settimane si inizierà a fare sul serio, con le partite di coppa. Nel frattempo le varie squadre stanno preparando la nuova stagione con incontri amichevoli.

La partita tra Sestri Levante ed Athletic Club Albaro in programma ieri al Sivori è stata annullata a seguito dell’alleta arancione.

Il Ligorna, sul campo di casa, ha battuto 3-2 il Marassi in un test match tra due squadre che ambiscono ad un ruolo da protagoniste nei rispettivi campionati, ovvero Eccellenza e Promozione.

In un’altra partita tra una formazione di Eccellenza ed una di Promozione, successo del Busalla sul Little Club James per 6-2. Biancoblù a segno due volte con Cotellessa e una ciascuno con Piccardo, Spano, Compagnone, Savio.