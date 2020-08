Amichevoli: il Molassana pareggia con la Genova Calcio e vince col Ca De Rissi

Casarza Ligure. Il Molassana Boero, che attende l’ufficializzazione del ripescaggio in Eccellenza, ha pareggiato 2 a 2 in una partita amichevole con una squadra che, quindi, sarà di pari categoria: la Genova Calcio. Poi, i rossoazzurri hanno battuto per 3-1 il Ca De Rissi San Gottardo, formazione di Prima Categoria.

A livello Juniores, il Molassana Boero ha prevalso per 4-2 sulla Genova Calcio.

In vista del prossimo campionato di Prima Categoria, il Casarza Ligure ha messo a segno un altro acquisto (nella foto). Si tratta di Daniele Sartini. Esterno di difesa, classe 1981, anch’egli, come altri nuovi giocatori granata, arriva dal Follo San Martino, al quale era giunto dopo aver giocato nel Real Fiumaretta.

Nell’attesa di sapere se giocherà in Seconda Categoria o farà ancora la Terza Categoria, la Dinamo Santiago ha ufficializzato la rosa giocatori per la stagione 2020/2021. Eccola di seguito.

Portieri: Francesco Annibaldi, Davide Ricci.

Difensori: Enrico Bertamino, Tommaso Boero, Matteo Camilleri, Aleksander Dervishaj, Federico Ferrara, Guido Giuggioloni, Edoardo Mora, Nicholas Picasso, Paolo Traversone, Riccardo Ungaro.

Centrocampisti: Luca Alberone, Luca Aly, Marco Aly, Giovanni Bocciardo, Gianluca Bosio, Simone Ghiglia, Andrea Maggiolo, Filippo Raschellà, Alessio Renzone, Enrique Tafur.

Attaccanti: Samuele Curcio, Yuri Maycon Gandra Silva, Mariano Giuggioloni, Luca Macciò, Alessio Noris, Matteo Quaglia, Danilo Sances, Nicolò Vaccaro.