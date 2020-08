Allarme bomba ad Albaro, chiusa e riaperta al traffico via Pisa

Aggiornamento ore 15e43. Via Pisa è già stata riaperta al traffico. Falso allarme quello relativo a un ordigno vicino all’intersezione con via Giordano Bruno.

Genova. Via Pisa, nel quartiere genovese di Albaro, è stata chiusa all’altezza dell’intersezione con via Giordano Bruno per un allarme bomba. In particolare, è stato segnalato un pacco sospetto nei pressi della filiale di una banca del gruppo Carige dove già il 17 giugno scorso si è verificato un problema analogo.

Sul posto, oltre alla polizia locale con una pattuglia per regolare il traffico, anche i vigili del fuoco del nucleo Ncbr e gli artificieri in arrivo.

Nei giorni scorsi un altro allarme bomba non molto distante, in piazza Tommaseo, aveva mandato in tilt il traffico pomeridiano della Foce. Poi si era trattato di un falso allarme.