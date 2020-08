All’Acquario realizzata una copertura per i visitatori in coda con la supervisione di Renzo Piano

Genova. Da questa settimana i visitatori in attesa di entrare all’Acquario di Genova possono usufruire di una nuova area comfort allestita di fronte alla biglietteria della struttura, nel cuore del Porto Antico, dove sono state rimesse a nuovo anche le panchine in legno.

La copertura, costituita da moduli vela è stata realizzata con la supervisione del Renzo Piano Building Workshop. Un’installazione, realizzata da UniCredit, main sponsor dell’Acquario, ideata per offrire nei caldi mesi estivi una copertura ombreggiata a quanti sono in attesa di “immergersi” nel mondo marino.

“La Liguria rappresenta per noi un territorio particolare da sempre, poiché proprio qui a Genova siamo nati nel 1870, con la fondazione della Banca di Genova, poi divenuta Credito Italiano – ha rimarcato Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord Ovest UniCredit – Anche con questa iniziativa, voluta nell’ambito della partnership con l’Acquario, desideriamo dare un segno concreto a favore di una realtà importante in grado di far ripartire l’intero settore turistico-culturale nazionale, nella certezza di vedere presto tanti turisti visitare e restare incantati dalle meraviglie che l’acquario contiene.”