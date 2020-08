Alla guida di un suv, anziano genovese percorre 20 km contromano in autostrada

Genova. Ha viaggiato per oltre 20 chilometri in contromano, senza rendersi conto di nulla, un uomo di 77 anni, genovese, ora in ospedale per accertamenti e a cui sarà sicuramente revocata la patente.

I fatti sono avvenuti ieri sera sulla autostrada A12 Genova Livorno nel tratto tra Rapallo e Chiavari. Molte le telefonate alla Polstrada da parte degli automobilisti che hanno intercettato l’anziano contromano, ed è stato questo a permettere che l’uomo venisse raggiunto e bloccato.

L’allarme lanciato ha quindi permesso di evitare che potessero provocarsi incidente. Illeso lo stesso 77enne alla guida, apparso agli agenti e ai soccorritori in stato di choc. E’ stato portato in codice giallo al pronto soccorso.