Alice Salvatore presenta la lista il Buonsenso: “La nostra è scelta di coerenza”

Genova. “La nostra è una scelta di coerenza, io e De Ferrari abbiamo rinunciato a una rielezione sicura pur di continuare nel progetto politico di Gianroberto Casaleggio e non andare dietro a partiti che pensano solo a poltrone e potere, ad accozzaglie che hanno tradito quegli ideali per qualche privilegio in più. Noi vogliamo parlare di temi e programmi che abbiamo molto chiari”.

Alice Salvatore, candidata alla presidenza della Regione Liguria per Il Buonsenso, punta così a recuperare il voto dei delusi dal M5S e i contrari all’alleanza giallorossa.

“Dire che un voto a noi favorisce Toti è assurdo, siamo gli unici ad aver fatto vera opposizione al centrodestra in consiglio regionale”.

Ecco i candidati della lista il Buonsenso. Per Genova: Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Mario Maturanza, Antonio Alicata, Paola Lercari, Eloisa Zunin, Tullio Rossi, mentre per Savona Alice Salvatore, Marco De Ferrari