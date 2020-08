Alfredo Conforti nuovo assistant coach del Basket Pegli in Serie C Silver

Genova. Alfredo Conforti è il nuovo assistant coach del Basket Pegli per quanto riguarda la squadra di Serie C Silver. Affiancherà in questa veste il nuovo allenatore Stefano Ambrosini.

La stagione 2020/2021 lo vedrà anche alla guida degli Under 20 del settore Promozione per i giovanissimi.

Conforti è cresciuto nella Nuova Pallacanestro Mottola, sua società in Puglia dove ha ricoperto la carica di assistente Under 14 e Under 15 nonché allenatore responsabile Under 16.

“Le ambizioni per la C Silver sono il raggiungimento dei playoff e un ottimo campionato. Per Under 20 e Promozione, mi auguro siano campionati di crescita, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta su questi palcoscenici” spiega Conforti.