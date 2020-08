Addio a Kreole, cagnolina dei vigili del fuoco: scavò sotto le macerie di ponte Morandi

Genova. I vigili del fuoco dicono addio a Kreole, cagnolina da otto anni in servizio al nucleo cinofilo di Perugia, impegnata anche nelle ricerche tra le macerie di ponte Morandi due anni fa. A darne notizia sono i vigili del fuoco del capoluogo umbro che si stringono intorno al conduttore Massimo Mancinelli.

Kreole, di razza bovaro del bernese, è deceduta dopo due mesi di malattia, colpita da un male incurabile. Se n’è andata proprio nel quarto anniversario del sisma di Amatrice, dove aveva aiutato i soccorritori nel 2016. “La famiglia dei vigili del fuoco è particolarmente triste – si legge sui social dei pompieri -. La ricordiamo al ponte Morandi, ad Ischia, ad Amatrice oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale. Una carezza per questo soggetto bravissimo e dotata di grande simpatia”.

“È difficile scrivere parole per la morte di un cane quando ha fatto parte della nostra vita professionale e privata per tanti anni – scrive Fabrizio Caira, un vigili del fuoco umbro -. Ci ha lasciato una compagna di squadra e di vita che va ad aggiungersi alla folta schiera dei nostri amici e colleghi a 4 zampe che ci hanno lasciato per raggiungere un paradiso particolare da dove proteggerci per sempre. Addio cagnolona, una lunga carezza ti accompagni per sempre”.