A tu per tu con Nino Bevilacqua, ex calciatore, da questa stagione sportiva direttore tecnico della Rossiglionese, squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria. In passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Rivarolese e della Sestrese e di responsabile dell’area tecnica della prima squadra della Praese.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Nino Bevilacqua Il direttore tecnico della Rossiglionese ci parla dell'interessante campagna acquisti dei bianconeri e del suo ruolo dirigenziale Publiée par IVG.it Sport sur Lundi 24 août 2020

Nino Bevilacqua, classe 1972, ci parla di alcuni ricordi della sua carriera da giocatore, ci spiega alcuni aspetti della realtà bianconera, ci illustra il suo ruolo dirigenziale e le ambizioni della società della Valle Stura, dandoci un suo parere anche su altri aspetti del movimento calcistico ligure.