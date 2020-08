A tu per tu con mister “Martin” Pecoraro

A tu per tu con Antonino “Martin” Pecoraro, allenatore che nella prossima stagione guiderà il Little Club James. Da giocatore ha indossato le maglie di Italsider, Levante C, VirtuSestri, Borzoli, La Zagara, GRF Rapallo, Campese, Multedo. Nel ruolo di mister, dopo aver fatto il secondo per due stagioni al Borzoli, ha guidato per sei anni il Via dell’Acciaio.

Antonino “Martin” Pecoraro, classe 1971, ci parla del suo modo di allenare, raccontandoci in particolare la sua lunga esperienza al Via dell’Acciaio e le sue aspettative per la stagione imminente con i rossoblù, che inizierà questa sera con l’avvio della preparazione.