A tu per tu con mister Enrico Ragni

A tu per tu con Enrico Ragni, tecnico che nella stagione 2020/2021 allenerà per il secondo anno la Voltrese Vultur, formazione che disputerà il campionato di Promozione. Da calciatore ha giocato con le maglie di Don Bosco, Lagaccio, Nuova Gargiullo, Torriglia, Don Bosco, Lagaccio, Gargiullo, Torriglia, Genoa Club Campomorone, Valletta, Multedo, Culmv, Anpi Sport E. Casassa. Ha iniziato ad allenare come secondo all’Amicizia Lagaccio, poi ha allenato la Cffs Polis, nelle giovanili della Sestrese, il Bogliasco, la Juniores del Savona ed è attualmente anche il tecnico della Genova Beach Soccer.

Parliamo di Sport: a tu per tut con Chicco Ragni Il tecnico della Voltrese, neopromossa in Promozione, ci parla, nel pieno della preparazione precampionato, delle ambizioni della sua squadra

Enrico Ragni, classe 1975, ci parla del suo modo di interpretare il ruolo di allenatore e del percorso che ha compiuto fino ad oggi; inoltre ci illustra la realtà della Voltrese parlando sia della scorsa stagione che delle aspettative riguardanti la prossima.