A tu per tu con mister Davide Palermo

A tu per tu con Davide Palermo, allenatore che, nella sua ultima esperienza da tecnico, ha guidato il Celle Ligure nel campionato di Promozione. Nel suo curriculum, ha guidato anche Little Club G.Mora, Carcarese, CulmvPolis, Ligorna, Bragno e Borzoli. In precedenza, da calciatore, nel ruolo di difensore, ha giocato nel settore giovanile dell’Angelo Baiardo e della Sampdoria e in prima squadra con le maglie di Vado, Casale, Asti, Entella, Chiavari Lames, Novese, Acqui, Sampierdarenese, Bogliasco, Loanesi San Francesco, Virtus Sestri, Little Club G.Mora, Castellese.

Davide Palermo, classe 1973, ripercorre le tappe della sua carriera da mister, ci parla del suo modo di intendere il gioco del calcio e della sua maniera di lavorare nel ruolo di allenatore, commentando anche la stagione che sta per iniziare.