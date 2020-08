A tu per tu con Maurizio Gobbo, responsabile della prima squadra, che milita nel campionato di Promozione, e della Juniores della Praese. Ex calciatore di Edera Pra’ e Olimpic Palmarese, ex tecnico delle giovanili dell’Edera Pra’, poi è stato allenatore di Olimpic Palmarese, Cogoleto e Praese.

Parliamo di Sport: a tu per con Maurizio Gobbo Il responsabile di prima squadra e juniores della Praese mette in evidenza la filosofia sportiva, i programmi e le ambizioni della società ponentina Publiée par IVG.it Sport sur Mercredi 5 août 2020

Maurizio Gobbo, classe 1958, ci parla del modo in cui svolge il suo ruolo e mette in evidenza la filosofia sportiva, i programmi e le ambizioni della società del ponente di Genova; ci racconta alcuni ricordi della sua carriera sul campo, quando giocava difensore, e quella di allenatore.