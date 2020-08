A tu per tu con Marco Bravo e Stefano Puppo, dirigenti del Campomorone Sant’Olcese, società la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza. Marco Bravo è responsabile del settore giovanile; Stefano Puppo è responsabile del progetto Soccer School.

Marco Bravo e Stefano Puppo ci parlano del modo in cui svolgono i loro compiti nel sodalizio polceverasco, mettendo in evidenza il connubio tra scuola e sport, spiegando come si muove il settore giovanile biancoblù.