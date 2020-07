Voltri, bimbo di 5 anni si immerge e rischia di annegare: grave al Gaslini

Genova. Un bambino di cinque anni è stato portato all’ospedale Gaslini di Genova per un principio di annegamento. È successo nel pomeriggio di domenica davanti alla spiaggia di Voltri, nel Ponente genovese.

Il piccolo, secondo quanto riferito dai soccorritori, stava effettuando un’immersione quando per cause da chiarire ha iniziato ad affogare. Subito è scattato l’allarme e il bimbo è stato riportato a riva in buone condizioni.

Visto che aveva bevuto molto è stato comunque trasferito al Gaslini in codice rosso per eseguire accertamenti. Da quanto si apprende è sempre rimasto vigile e cosciente, quindi non sarebbe in pericolo di vita.

A rischiare di annegare questo pomeriggio anche un giovane di circa vent’anni a Sori, nel Golfo Paradiso. Il ragazzo, spaventato, è stato ricoverato al San Martino in codice giallo per un principio di annegamento.