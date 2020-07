Genova. La Voltrese Vultur, che ha fatto ritorno in Promozione grazie alla vittoria del girone B di Prima Categoria, ha annunciato il primo colpo di mercato per la stagione 2020/2021.

Si tratta di Massimiliano Dentici, attaccante classe 1992, reduce da due stagioni nell’Ovadese Silvanese in Promozione.

Dentici, dall’età di 10 anni, ha giocato nel Genoa fino all’esordio in Primavera. Poi, dopo una stagione in prestito al Savona per il campionato Berretti, il ritorno al Genoa che nel gennaio 2012 lo ha girato in prestito alla Lavagnese in Serie D.

Quindi un’annata in Serie D con l’Acqui, con il quale poi disputa l’Eccellenza. Poi, il passaggio in Promozione all’Arenzano, poi le esperienze con Silvanese, ancora Arenzano, Genova Calcio in Eccellenza.

La società gialloblù ha rinnovato il logo, aggiungendo parte della scritta, “Voltri l’industre dove il vento regna”, riportata su una meridiana incorniciata e fissata sulla parete della chiesa di Sant’Erasmo.