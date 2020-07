Volley, la Carlini Beach Arena è pronta

Genova. È ufficiale: ricomincia la stagione del beach volley targato Cus Genova alla Carlini Beach Arena. Sole e sport all’aria aperta per tornare ad assaporare a pieno l’atmosfera estiva sulla sabbia dell’impianto genovese. Aperte dunque le prenotazioni per settimana prossima, quando si potrà effettivamente iniziare a giocare.

Sono due i campi da beach volley prenotabili ogni giorno. Dalle ore 11 alle 19 al costo di 25 euro per studenti universitari e 30 euro per esterni, mentre dalle 19 alle 23 al costo di 35 euro per universitari e 40 euro per esterni. Una tariffa che dovrà essere pagata prima dell’utilizzo del campo.

La prenotazione potrà essere effettuata via WhatsApp al 3492988589 oppure telefonando al numero 0103623001, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.

Al campo sarà necessario essere muniti dell’autocertificazione compilata. Tutti i frequentatori dell’impianto dovranno inoltre essere in possesso della Cus Card, tessera associativa del Cus Genova gratuita per tutti gli studenti universitari che garantisce sconti e agevolazioni presso numerosi partner. Tessera che potrà essere sottoscritta presso la club house direttamente al Carlini.

Con la partenza della stagione di beach volley allo stadio Carlini ritornano anche i corsi universitari il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. Il tutto prenderà il via da martedì prossimo, per gruppi di sei persone e con una super promozione: otto lezioni a soli 70 euro.