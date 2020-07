Viabilità, code a tratti sulla A10 tra Arenzano e il bivio con l’A26 per cantieri

Genova. Ancora disagi per il traffico autostradale sul nodo genovese, alle prese con i cantieri legati alla manutenzioni straordinarie di gallerie e viadotti.

Durante tutta la mattinata, e ancora nel momento in cui scriviamo, sulla A10 si stanno verificando code a tratti in direzione Genova tra Arenzano e il bivio con l’A26 in direzione nord.

Permangono le chiusure dei caselli di Genova Pegli e Genova Pra’, mentre nei prossimi giorni dovrebbero terminare gli interventi più urgenti, con la riapertura di molti tratti attualmente oggetto di scambi di carreggiata.