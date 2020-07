Via Pré ha un nuovo logo disegnato dagli studenti genovesi, al via la campagna video per raccontare il quartiere

Genova. Si è conclusa con la vittoria del “Caruggio de Prè”, con i caratteristici panni stesi alle finestre dei caruggi e la bandiera bianco rossa genovese, la votazione sulla pagina Facebook del Comune di Genova per quella che diventerà l’immagine del nuovo distretto commerciale del centro storico.

Questi i numeri della vittoria sull’altra proposta, che rappresentava la sagoma stilizzata di un dragone accompagnata dalla scritta “Una via PREziosa”: l’80,6 per cento dei votanti ha preferito “Caruggio de Prè” e il 19,4 per cento il dragone e “Una via PRE ziosa”. Entrambi i loghi sono stati creati dagli studenti della 4at dell’Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini.

La riqualificazione di via Prè è uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale si è posta fin dall’inizio del suo mandato, come spiega l’assessore al Commercio e all’Artigianato Paola Bordilli: “Abbiamo ritenuto fondamentale mettere in campo azioni di partecipazione condivisa a sostegno di queste nuove aperture, di vetrine che tornano a illuminare una via per noi così importante. Abbiamo voluto farlo anche attraverso il coinvolgimento sia delle giovani generazioni, gli studenti che hanno disegnato l’immagine in questione, sia della città e dei suoi cittadini che hanno votato e scelto e che devono sentirsi i principali attori e promotori della rinascita del quartiere. Vogliamo che il centro storico sia vissuto come un luogo dove andare a riscoprire le radici, vivere il presente e far vivere tutti queste emozioni ai turisti”.

Il Comune di Genova ha promosso un bando per rilanciare una decina di locali vuoti e riaccendere le vetrine in via Prè, per promuovere la valorizzazione del Centro storico. Per far conoscere i vincitori del bando è stata realizzata una serie di video che, a partire da oggi e con cadenza settimanale ogni sabato, racconteranno in pillole di circa un minuto la loro scommessa imprenditoriale. I protagonisti sono stati intervistati all’interno dei loro locali nel momento dell’inaugurazione o nel corso dei lavori di ristrutturazione. I video saranno diffusi sui canali social del Comune, le pagine Youtube, Facebook, Twitter e Instagram.

Le prime due attività che hanno già aperto, grazie al bando del Comune di Genova per il rilancio di via Prè, sono un atelier artistico di ceramica e un’attività dedicata alla mobilità sostenibile, con affitto di biciclette ed e-bike.

In via Prè 153-155RR Paolo D’Angeli ha aperto il suo atelier di ceramica, cambiando vita. Torinese e ligure d’adozione, si occupava di installazione di impianti ma a 53 anni ha deciso di mollare la precedente attività e di seguire una sua passione maturata da ragazzo al liceo artistico, la ceramica, a cui si dedicava come passatempo. D’Angeli, che ha di recente realizzato un’opera per la passeggiata di Albissola marina, si definisce un ceramista atipico, appassionato di design, che crea pezzi unici e originali, senza usare stampi e presse.

Il negozio dedicato alla mobilità sostenibile, in via Prè 121-123 RR offre noleggio e-bikes, tour personalizzati ed ecologici, deposito bagagli, servizi di assistenza ai ciclisti urbani, apre in via di Prè 121-123RR. Si chiama Treecycle ed è gestito da Erica Benincà e da Gavino Haberling, i gestori del servizio già conosciuto di tour in risciò nel centro storico.

Le aperture proseguiranno scaglionate entro l’autunno e attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali. Nelle prossime settimane apriranno nell’area di Pré, tra le altre attività, una liuteria, falegnameria e accessoristica in legno, una merceria e laboratorio di stampa su tessuto, un ristorante con cucina ligure, una vendita di prodotti alimentari tipici, una caffetteria-libreria e uno studio fotografico.