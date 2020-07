Via Edera, l’allarme di una residente: “Spari in strada contro i cinghiali”

Genova. Un colpo d’arma da fuoco per sparare ai cinghiali in strada. E’ successo all’alba di oggi in via Edera nel quartiere di Quezzi. A denunciare l’accaduto una residente della zona che preoccupata ha chiamato la polizia.

La volante San Fruttuoso è intervenuta sul posto dopo pochi minuti, intorno alle 5 di stamani. La donna ha raccontato agli agenti di aver visto un cinghiale sotto casa e poco dopo ha sentito un forte botto come un colpo d’arma da fuoco.

I poliziotti hanno effettuato alcuni controlli ma al loro arrivo non hanno trovato né il cinghiale, né elementi che potessero confermare lo sparo.

Indagini in corso da parte del commissariato San Fruttuoso per impedire che qualcuno pensi di mettere a rischio l’incolumità dei passanti, che a quell’ora magari portato fuori il cane, per allontanare gli ungulati.