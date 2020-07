Via Bari torna integralmente al municipio Centro Ovest: la soddisfazione della Lega, critiche dal Pd

Genova. “Dopo quattordici anni di assemblee pubbliche e di richieste, documenti depositati e approvati, sia in Municipio che in Comune, non ultimo quello all’inizio di questo ciclo amministrativo all’unanimità dal consiglio comunale, via Bari ritorna interamente nel territorio del Centro Ovest. Una battaglia che mi ha visto in prima fila seguire l’iter burocratico a sostegno dei residenti. Voglio ringraziare la giunta comunale e le giunte di Centro Ovest e Centro Est per la collaborazione. Adesso l’obiettivo è quello di andare a razionalizzare alcune situazioni analoghe, quali via Fragoso tra Valpolcevera e Centro Ovest e via Villa Gavotti tra Ponente e Medio Ponente, lavorando di concerto con il consigliere delegato al decentramento comunale”.

Lo dichiara il consigliere comunale della Lega Davide Rossi dopo il voto in sala rossa che riporta integralmente via Bari dentro il municipio Centro Ovest.

Per il Pd a Tursi invece “Il Consiglio comunale approva l’annessione di parte di Via Bari al Centro Ovest, ma boccia la richiesta, precedentemente approvata all’unanimità nel Municipio II Centro Ovest, che chiedeva di comprendere anche gli spazi d’uso ludico-sportivo presenti in loco, dividendo di fatto la parte residenziale e viaria da quella ricreativa di uno stesso quartiere. Una visione miope e opportunista lontana dalla richiesta di servizi proveniente dai cittadini tramite una petizione.

Il passaggio di via Bari, così strutturato, risulta essere frutto di superficialità con il fine di un frettoloso risultato elettorale e propagandistico che copra il fallimento della linea politica

Nel frattempo le richieste effettuate dai cittadini della zona di Fregoso, e portate avanti dal Partito Democratico nell’ODG, per essere annessi al Municipio Centro Ovest, restano inascoltate.una visione miope e opportunista lontana dalla richiesta di servizi proveniente dai cittadini tramite una petizione.