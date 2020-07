Venerdì 24 luglio sciopero dei treni in Liguria, convogli fermi per 8 ore

Genova. Sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane venerdì prossimo, 24 luglio, in concomitanza con lo sciopero dei trasporti proclamato dalle sigle di categoria di Cgil e Uil.

I treni subiranno cancellazioni per otto ore, dalle 9 alle 17. E, quindi, ai disagi dei trasporti su autostrade si sommeranno anche quelli sulla linea ferroviaria.

Uno sciopero indetto “per la grave crisi infrastrutturale presente sul territorio, che isola persone e economia impedendo crescita e sviluppo”. In contemporanea si terrà un presidio a Genova davanti alla prefettura.

“Da tempo chiediamo a Mit, Regione Liguria ed enti locali serietà e impegno per costruire una cabina di regia regionale che individui gli strumenti per limitare i disagi del trasporto in Liguria, nel rispetto delle norme di sicurezza, senza strumentalizzazioni imbarazzanti di situazioni che stanno diventando oggettivamente pericolose – dicono Cgil e Uil – eppure l’appello di Filt Cgli e Uiltrasporti, fino a questo momento, è caduto nel vuoto”.

I sindacati chiedono inoltre “delucidazioni sulle concessioni autostradali e l’ingresso del capitale pubblico in Aspi, sia in merito alle tutele per i lavoratori di tutto l’indotto, che rispetto ai progetti industriali per il territorio, ad iniziare dal futuro della Gronda”.

Sul territorio Uil e Cgill continuano “a denunciare la mancata regia regionale sugli interventi di manutenzione e la viabilità ordinaria in caso di chiusura dei tratti autostradali, che possa individuare soluzioni alternative per la mobilità di merci e persone in modo puntuale ed efficace, che abbia il coraggio di disporre eventuali provvedimenti di limitazione del traffico privato e contestuale potenziamento del servizio pubblico su ferro e su gomma, in caso di chiusura di intere tratte autostradali”.