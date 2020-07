Genova. In Prima Categoria, la Vecchiaudace Campomorone ha reso noto il nuovo organigramma societario.

Eccolo nel dettaglio. Presidente: Marcello Scotto. Vicepresidente: Mario Pescia. Direttore generale: Simone Maggi. Direttore sportivo: Davide Giacobbe. Responsabile area tecnica: Simone Calabrese. Responsabile segreteria: Noemi Mietta. Dirigenti: Gabriele Mietta, Gianni Putzolu, Gianfranco Frigerio. Due ingressi nello staff: Simone Quartino e Fabio Salvetti saranno collaboratori tecnici di mister Gianni Migliaccio.

In Seconda Categoria, la Rossiglionese dà il benvenuto a Francesco “Frank” Gioia (nella foto tra il direttore sportivo Paolo Folli e il direttore tecnico Nino Bevilacqua). Il roccioso difensore di esperienza e duttilità va a rimpinguare il reparto dei terzini della squadra di mister Biato.

Riconfermato il giovane Giovanni Oliveri, centrocampista classe 1999, mentre c’è l’innesto nello staff tecnico di Simone Cardaciotto in qualità di preparatore dei portieri.

Per quanto riguarda il Don Bosco, il gruppo dei giocatori della prima squadra e della Juniores, insieme a mister e dirigenti, si è radunato (nelle foto) per la presentazione della stagione sportiva 2020/2021. Insieme a visi noti, vecchi amici e a qualche volto nuovo, sono state delineate le linee progettuali per il prossimo futuro. Confermata la linea verde della società, nell’ottica della valorizzazione dei giovani.

Il pensiero e l’augurio di Pier Ricagni, mister della prima squadra: “Tutti confermati i giocatori che hanno partecipato ad una vera e propria cavalcata vincente, interrotta solo da una pandemia mondiale. Si ripartirà, speriamo, in Seconda Categoria, ampiamente meritata sul campo. Vedremo se e come intervenire con innesti mirati”.