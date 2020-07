Valletta Cambiaso, un weekend con le finali dei campionati regionali giovanili

Genova. Domani, sabato 25 luglio, e domenica 26 luglio domenica i campi di Valletta Cambiaso ospiteranno le finali dei campionati regionali giovanili della stagione 2020 abbinati alla terza edizione del Memorial Gianpaolo Bigi, storico maestro del circolo di tennis oggi presieduto da Michele Chinaglia che ha formato diverse generazioni di tennisti.

Si arriva così all’epilogo di uno dei più importanti appuntamenti del calendario FIT Liguria, in corso da due settimane con la partecipazione di 241 iscritti complessivi, suddivisi nelle categorie Under 10 maschile (24 iscritti) e femminile (10), Under 11 maschile (14) e femminile (14), Under 12 maschile (18) e femminile (17), Under 13 maschile (23) e femminile (14), Under 14 maschile (26) e femminile (11), Under 16 maschile (23) e femminile (47).

Sabato ci saranno le finali Under 10 femminile tra Victoria Lanteri Monaco e Chiara Rossi e maschile tra Simone Moiso e il vincente tra Curinga e Gaudenzi. A seguire i confronti per il terzo e quarto posto nelle categorie Under 11 (maschile e femminile) e Under 16 femminile.

Domenica subito le sfide tra Ludovica Penna e Arianna Mattaroni per il titolo regionale Under 14, tra Francesca Borreani e la vincente Grammaticopolo/Simonetti nella categoria Under 12 e tra Pietro Gaudenzi e Giovanni Calvi per l’Under 11. In quest’ultima categoria, a livello femminile, il successo sarà conteso da Elettra Beecroft e Victoria Grammaticopolo. Le Under 13 più brave, al termine di questo percorso, risultano esser Sofia Coati e Aurora Nosei; invece in campo maschile brilla Giovanni Bibolini Bozzano mentre Lorusso e Gaudenzi si affrontano in semifinale.

Tra gli Under 12 il confronto finale sarà tra Federico Pugliese e Lorenzo Elia. Da definire la finale Under 14 in base all’esito delle semifinali Caravelli/Giromella e Fossati/Massucco e la finale Under 16 maschile.

Le premiazioni, alla presenza del presidente FIT Liguria Andrea Fossati e delle autorità istituzionali e sportive, si terranno presso il circolo Valletta Cambiaso domenica a partire dalle ore 18.

Il torneo rappresenta la prova di qualificazione ai campionati italiani giovanili che si svolgeranno la prima settimana di settembre, unitamente alla prova di campionato regionale coinvolgente anche gli atleti già qualificati di diritto ai Nazionali per meriti di classifica o per aver vestito la maglia azzurra nelle stagione.

Spazio Genova, di sponsor Valletta Cambiaso Asd, sostiene l’evento e premierà i primi classificati di tutte le categorie.